طلاق زارا البلوشي من المخرج السعودي سمير عارف

كشفت الفنانة الباكستانية زارا البلوشي عن طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف، مؤكدة أن الانفصال جاء لعدم التوافق بينهما، وأن علاقتهما ما زالت جيدة.

وكانت ”البلوشي“ قد أكدت في تعليق لها على عدد من المتابعين، حول علاقتها بسمير، انفصالها عنه، دون أن تحدد متى وقع الطلاق بينهما: ”ان شاءلله قريب انفصلنا ما تذابحنا سمير و نعم فيه بس ما اتوفقنا بالزواج مو معناها انه سيئ بالعكس افتخر ان تزوجت سمير عارف“.

كما طالبت في ردها على تعليق أحد متابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، جميع متابعيها بالتوقف عن الحديث حول رغبتها في الحصول على الجنسية السعودية، لأن ذلك لم يعد ممكنًا بعد انفصالها عن سمير عارف: ”لا ما راح أطالب بالجنسية، ارتاحوا الجنسية السعودية في أمان أنا انفصلت من ولدكم السعودي الله يوفقه بسعودية تصونه وتصون بلدكم، أنا باكستانية مبسوطة سعيدة الحمد الله وشكرًا“.

وعن إمكانية التعاون فنيًا مع سمير عارف بعد الانفصال وإمكانية تحول الحب إلى صداقة، قالت زارا: ”إن شاء الله قريب، انفصلنا ما تذابحنا سمير ونعم فيه بس ما اتوفقنا بالزواج مو معناها إنه سيئ بالعكس أفتخر إني تزوجت سمير عارف“.

وفي سؤال من أحد متابعيها عن إمكانية زواجها من باكستاني، قالت إنها لا تعرف طباعهم لأنها لم تزر باكستان إلا مرات قليلة وإنها إذا فكرت في الزواج يفضل أن يكون من مواليد السعودية أو الخليج حتى يكون اللسان عربيًا.