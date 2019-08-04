أول تعليق من ماغي بوغصن على مرضها.. فماذا قالت؟

طمأنت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن جمهورها، على صحتها بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة بالرأس خلال الأيام الماضية.

وبثت الفنانة اللبنانية رسالة صوتية إلى متابعيها عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“، أرفقته بتعليق: ”الحمدلله على كل شيء.. اشتقتلكن“، وقالت في رسالتها إلى جمهورها: ”أنتوا أحلى ناس.. أنا حابة أشكركم من كل قلبي، على كل دعوة وعلى كل شي حلو اتمنتوه ليا“.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”حابة أطمنكم إني بألف خير.. بفضل الله قطعت المرحلة الصعبة، بإذن الله أنا كتير منيحة، بدي أتمنى لكم من قلبي كل الصحة وكل شيء حلو بتتمنوه، وبإذن الله راح أكون معكم قريبًا مثل الأول وأحسن.. حابة أشكركم كتير من قلبي“.

وكانت ماغي بوغصن قد خضعت لعملية جراحية دقيقة بالرأس مؤخرًا.

وخلال الأيام الماضية طمأن زوجها المنتج جمال سنان جمهورها في تغريدة عبر موقع ”تويتر“، قال فيها: ”شكر كبير لكل شخص كتب كلمة.. وعبر عن محبة كبيرة.. شكر كبير لكل وسائل الإعلام وأهل الصحافة والأهل والأصدقاء والنجوم اللي تواجدوا حدنا أو اتصلوا اطمنوا على ماغي.. الحمد لله طلعنا من المستشفى اليوم ومرقت مرحلة الخطر، وحالتا مستقرة وتحت مراقبة الأطباء.. شكرًا للجميع“.