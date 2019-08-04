مصر.. اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق

تواجه الراقصة الاستعراضية صافيناز، تهمًا جديدة من قبل أجهزة الأمن المصرية تتعلق بالتحريض على الفسق بعد انتشار فيديو لها خلال أحد حفلاتها في الساحل الشمالي شمال غرب مصر.

وحرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، اليوم الأحد، محضرًا ضد الفنانة الاستعراضية، عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال أحد حفلاتها وقد ظهرت خلاله ترقص مع فتاة شبه عارية.

إزاء ذلك، قال رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية علي الشريعي، في تصريحات صحفية، إن ”جهاز الرقابة تحرك مسرعًا فور علمه بما فعلته صافيناز في حفلها بالساحل الشمالي، وإنه تم تحرير محضر ضد الراقصة، بعد أن جاء الاستعلام كاملًا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل الشمالي“.