ياسر العظمة يسخر من شائعة وفاته بهذه الطريقة (فيديو)

سخر الفنان السوري ياسر العظمة من شائعة وفاته في حادث سير بالعاصمة السّورية دمشق، وفق ما جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العظمة عبر صفحته على ”فيسبوك“ رسالة صوتية وجهها لمروجي شائعة وفاته، منتقدًا كل من ساعد على انتشار الشائعة.

وجاء في رسالة ”العظمة“: ”قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلًا سافرت!، أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت!“، وأردف قائلًا: ”كذب الحاسد والواشي والسوشال ميديا والنت“.

وفي وقت سابق، حسمت الصفحة الرسمية للفنان الجدل بشأن ما جرى تداوله حول وفاته، باعتبارها شائعات لا أساس لها من الصحة.

ياسر العظمة مؤلف وممثل كوميدي سوري برزَ من خلال أعماله في مجالي المسرح والتلفزيون، واستمرت قرابة الخمسة والثلاثين عامًا في الدراما السورية.

ويغيب العظمة عن الشاشة منذ قرابة سبعة أعوام، إذ كان آخر أعماله مسلسل ”مرايا“، وتم عرضه في 2013 ومن إخراج عامر فهد، إلا أنه يُحضّر هذه الفترة لجزء جديد لعرضه في 2020.