مسرحية ”المتفائل“ تجمع للمرة الأولى سامح حسين وسهر الصايغ (فيديو إرم)

عبر الفنان المصري ”سامح حسين“ عن سعادته بتقديم مسرحيته الجديدة ”المتفائل“ على خشبة المسرح القومي؛ وهو أقدم مسرح في الوطن العربي حيث قدم عليه عمالقة الفن العديد من أعمالهم الخالدة، بحسب وصفه.

وقال سامح في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إن المسرحية صياغة عربية للروائي الفرنسي ”فولتير“ الذي قدمها في القرن الثامن عشر، وأعاد صياغتها بشكل مسرحي المؤلف إسلام إمام.

وأضاف النجم الكوميدي، أن ”المتفائل“ مسرحية كوميدية غنائية استعراضية تحتوي على بعض المواقف التراجيدية، مشيرًا إلى أن ”هذا العمل هو أول تعاون له مع الفنانة سهر الصايغ التي قدمته بموهبة وثقافة وقبول كبير عند الجمهور“.

بدورها، أعربت الفنانة المصرية سهر الصايغ عن سعادتها بتجربتها المسرحية الجديدة ”المتفائل“ التي تدعو من خلالها الجميع للنظر للمستقبل بتفاؤل وحب.

وقالت في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إنها تجسد في المسرحية شخصية أميرة فرنسية تتعرض في حياتها للعديد من المواقف التي تغير من وجهة نظرها للحياة وطريقة حياتها.

وأضافت سهر؛ أنها استفادت كثيرًا من تعاونها مع الفنان سامح حسين، لأنه فنان مثقف وموهوب ولديه إمكانيات فنية متعددة.

وأشارت إلى أن المسرحية تساعد أي فنان على تقديم كل طاقاته وقدراته الفنية من غناء ورقص وتمثيل بالإضافة إلى الجو العام للمسرح القومي والوقوف أمام الجمهور والتعامل معه بشكل مباشر.