دنيا سمير غانم: ”ناموس المزاريطة“ سبب رحيلي عن ”الكبير أوي“

عددّت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، الأسباب التي جعلتها تنسحب من استكمال مشاركاتها في سلسلة أجزاء مسلسل ’’الكبير أوي‘‘ الذي قدمت فيه دور ’’هدية‘‘ رفقة مواطنها الفنان الكوميدي أحمد مكي، موضحًة أن ’’الناموس‘‘ من أهم الأسباب وراء انسحابها.

وأضافت دنيا سمير غانم في مقابلة تلفزيونية لها ببرنامج ’’الحكاية‘‘، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر فضائية MBC مصر، أنها شاركت في 4 أجزاء من المسلسل وعند الجزء الخامس تعاقدت مع المنتج المصري هشام جمال، لتقديم أدوار جديدة تُطل بها على جمهورها.

وأوضحت أن ’’ناموس المزاريطة‘‘ كان سببًا في رحيلها عن المسلسل، لافتًة إلى أن فريق عمل المسلسل كان يعاني كثيرًا من الناموس بطريقة بشعة.

وتأكيدًا على عدم وجود خلافات بينها وبين الفنان أحمد مكي، قالت إنها بعد التعاقد على مسلسل ’’لهفة‘‘ طلب منها المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل ’’الكبير أوي‘‘ إلا أنها اعتذرت له، وطلبت منه مشاركته في أي مسلسل آخر وترك مسلسلها حال موافقته إلا أنه رفض وقتها.

وبشأن امتيازها بتعدد اللهجات قالت الفنانة المصرية، إنها استمتعت باللهجة الصعيدية، لأن أصول عائلتها من الصعيد، وأنها احترفت مسألة تعدد اللهجات من والدها الفنان الكبير سمير غانم.

أكدت دنيا سمير غانم، أن مشاركة والدها ووالدتها في بعض أعمالها الفنية يعد ضيء من الشرف بالنسبة لها، موضحًة أن هذا لا يكون فرضًا منهما.