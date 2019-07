الإعلامي صالح الجسمي يرفض الصلح مع الفنانة المغربية مريم حسين (فيديو)‎

View this post on Instagram

أرجو من أي شخص يعرفني أو يتابعني ألا يطلب او يتوسط في المسامحة أو التنازل لشخص آخر ببني وبينه مشكلة حتى وان كان لديه طفل، فأنتم لا تعرفون مدى الضرر الذي ألحقه ذلك الشخص بي أو حتى بأقاربي وحرائر #السعودية ، من يملك تلك الشجاعة في الهجوم المستمر والقذف بأبشع العبارات والألفاظ وإطلاق الإشاعات من أجل تشويه سمعتي عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله فهو ليس بقاصر، وأرجو من متابعيني الأعزاء عدم ذكر أسماء او الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية فهناك من يتربص. #صالح_الجسمي #الامارات #اعلام #سوشيال_ميديا #صحافة #فن #طرب #شعر