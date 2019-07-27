بعد شائعة وفاتها.. علا الفارس: يقدمون لي التعازي وأنا على قيد الحياة

قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس، إن شائعات كثيرة طالتها خلال الفترة الماضية، وأحدثها عندما نشرت إحدى الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاتها؛ بسبب وعكة صحية مرت بها.

وردت الإعلامية الأردنية على الشائعات التي ترددت حول وفاتها، في تغريدة لها على ”تويتر“، قالت فيها: ”كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام والصحافة، ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب والافتراء“.

وتابعت علا الفارس: ”اليوم يقدمون لي التعازي وأنا على قيد الحياة يا سلام… لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي“.

كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء .. اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام … لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي .. pic.twitter.com/w2QjXlP8Gs — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 27, 2019

نذكر أن آخر ظهور للإعلامية الأردنية كان بتاريخ الخامس من يوليو الجاري، خلال احتفالها بزفاف شقيقها.

وكانت الإعلامية الأردنية، قد غادرت مجموعة قنوات MBC السعودية بعد تغريدة نشرتها في ديسمبر من عام 2017، حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، واتهمت في ذلك الحين بالإساءة للسعودية، وانتقلت مؤخرًا للعمل كمذيعة لدى قناة الجزيرة القطرية.