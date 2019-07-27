أول تعليق من الفنانة المغربية مريم حسين على حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات (فيديو)

خرجت الفنانة المغربية مريم حسين عن صمتها وعلقت على حكم سجنها لمدة ثلاثة أشهر وترحيلها من الإمارات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“هتك العرض“ مع مطرب راب عالمي بالتراضي، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهمة الموجهة إليه، بالخوض في عرضها.

وقبل يومين، قضت محكمة جنح دبي بسجن مريم 3 أشهر والإبعاد عن الإمارات، بعد الحكم في قضية هتك العرض مع مغني راب، أثناء أحد الاحتفالات.

وظهرت حسين في مقطع فيديو تقول فيه إن المطرب كان متواجدًا معها في حفل عيد ميلاد أحد أقاربها وتم التصوير من أحد لا تعرفه.

وقالت حسين: ”أنا هضع لكم الفيديو الذي صار عليه قضية هتك العرض وأخذت عليه حكم“.

وتابعت ”أنا إنسانة أحترم قانون الدولة وأحترم الأحكام التي تصدر علي وأحترم كل شيء، ولكن هذا حكم مبدئي وليس نهائي، وإن شاء الله نطلب الاستئناف شوي شوي“.

ومضت تقول: ”كل الناس ترقص، كل الناس تحتفل“، مختتمة: ”إن الله يمهل ولا يهمل وما تنسى إن عندك عيال وأنا عندي بنية“.

وفي بداية الفيديو باركت حسين لنفسها على البراءة في القضية الأولى التي كان قد أقامها صالح الجسمي ضدها بسبب الفيديو المنسوب لها بحق الخاتم.

يذكر أن الخلافات بين الفنانة المغربية مريم حسين، والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، بدأت عندما أعلن الأخير مقاضاتها على خلفية انتشار مقطع فيديو نسب لها ووصف بـ“الإباحي“.