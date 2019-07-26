أحمد صيام: لم أساعد ابنتي على دخول الفن (فيديو إرم)

أكد الفنان المصري أحمد صيام أن مهارات وحرفية أي فنان تنضج بالعمل الفني والممارسة الحقيقية للتمثيل، ولا تقتصر على حصول الطالب على الشهادة، موضحًا أن الفنان يجب أن يحافظ على تنمية مهاراته من خلال متابعة التطور التقني في السينما أو التلفزيون.

وقال ”صيام“، في لقاء خاص مع موقع ”إرم نيوز“، إن أكبر مصنع لصناعة النجوم هو المسرح؛ لأن الوقوف على خشبته تعطي للفنان قوة وثقلًا وخبرة وفهمًا للجمهور، وتعلمه التعامل مع تطورات المواقف على المسرح.

وأضاف أنه ”نصح ابنته بالذهاب إلى فنان آخر غيره؛ لتستطيع الحكم على موهبتها بكل حيادية، لذلك اختارت ورشة الفنان خالد جلال وتعلمت منه الكثير“.

وعن آخر أعماله الفنية، قال الفنان أحمد صيام إنه سيطل لجمهوره من خلال المسرح بمسرحية جديدة تحمل اسم ”المتفائل“، مضيفًا أنه انتهى في الفترة الأخيرة من تصوير مسلسل ”مملكة إبليس“ مع نخبة من كبار النجوم.