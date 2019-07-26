محكمة إماراتية تقضي بإبعاد مريم حسين في قضية صالح الجسمي

أعلنت المحامية الإماراتية الدكتورة حوراء موسى، عن إصدار محكمة جنح دبي، الخميس، قرارها في القضية التي اتهم فيها موكلها الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بهتك عرض الفنانة المغربية مريم حسين.

وأكدت المحامية الإماراتية، أن المحكمة عاقبت الفنانة المغربية مريم حسين، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وإبعادها عن دولة الإمارات.

وكتبت الدكتورة حوراء موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، قائلة: ”محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلي من كافة التهم المنسوبة إليه، وبمعاقبة م.ح بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة عن تهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية“.

محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلي @SalehJasmi من كافة التهم المنسوبة إليه وبمعاقبة م.ح بالحبس 3 أشهر والابعاد عن الدولة عن تهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية. — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) July 25, 2019

من جهته، غرّد صالح الجسمي، عبر حسابه على ”تويتر“ معربًا عن امتنانه للمحامية حوراء موسى، واصفًا قرار المحكمة بـ“العادل“.

اشكرك دكتورة حوراء واشكر الأستاذ ياسر النقبي، شكرا مكتب التميز للمحاماة فقد ابدعتوا ووقفتوا مع الحق، قضاءنا عادل وله كل الاحترام والتقدير https://t.co/4Snbx8LDOF — صالح الجسمي (@SalehJasmi) July 25, 2019

وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة عبر موقع ”تويتر“ من جانب محبي الفنانة المغربية مريم حسين، خاصة أنها نشرت عبر حسابها في ”تويتر“ حكمًا ببراءتها من محكمة جنح دبي، خاصة أنها لم توضح أنها كانت متهمة في 3 قضايا، وأخذت براءة في اثنين على أن تستأنف الحكم الثالث.

وكتبت مريم حسين، قائلة: ”الحمدلله تم الحكم ببراءتي من عدد من القضايا التي اتهمت بها، كل الشكر والتقدير للمحامي، وشكرًا لمحكمة جنح دبي“.

#براءه_مريم_حسين الحمدلله تم الحكم ببرائتي من عدد من القضايا التي اتهمت بها.

كل الشكر والتقدير للمحامي @MaftoolAl، وشكرا لمحكمة جنح دبي. #براءه_مريم_حسينhttps://t.co/aNJgto6rCg — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) July 25, 2019

وأكد صالح الجسمي، أن ما أصدرته المحكمة ”واضح للجميع“، مؤكدًا أنه ”لن يرد على أي انتقادات توجه إليه“.

ما فعلته مع الإخوة المحامين كان مجهودا جبارا أتمنى ألا يشكك به أحد، فالحكم واضح وصريح. براءة لي وإدانة بالحبس والإبعاد للطرف الآخر ، أي كلام آخر ماكول خيره وأرجو ألا يمنشن لي أحد ما يكتب من القاذورات لأني لن أنزل لمستواهم. #صالح_الجسمي @HAWRAMOSA — صالح الجسمي (@SalehJasmi) July 25, 2019

وأضاف ”الجسمي“: ”براءة لي وإدانة بالحبس والإبعاد للطرف الآخر، أي كلام آخر ماقول خيره وأرجو ألا يمنشن لي أحد ما يكتب من القاذورات لأني لن أنزل لمستواهم“.

وأوضح خليفة المفتول محامي الفنانة المغربية مريم حسين، أن ”قرار إبعاد موكلته عن الإمارات ابتدائي، وسيتم الاستئناف عليه والعمل على براءة موكلته من الاتهامات الموجهة إليها“.

وغرّد المفتول عبر ”تويتر“ قائلًا: ”محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في تهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين ص ج وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة، وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيًا، وسيتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها“.

محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة اليها في القضية بينها وبين ( ص ج ) وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة وهو حكم ابتدائي و أولي وليس نهائي وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب اليها. @Queen_Maryoum — khalifa Al Maftool (@MaftoolAl) July 25, 2019

يذكر أن الخلافات بين الفنانة المغربية مريم حسين، والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بدأت عندما أعلن الأخير مقاضاتها على خلفية انتشار شريط فيديو نسب لها ووصف بـ“الإباحي“.