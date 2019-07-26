وسط غياب نجوم الفن.. أحمد الفيشاوي يستقبل المعزين بوفاة والده (صور)

استقبل الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عزاء والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، عقب دفنه في مقابر الأسرة بمدينة ”سرس الليان“ بمحافظة المنوفية، وسط غياب لنجوم الفن، إذ لم يحرص على الحضور سوى صديقه المقرب الفنان المصري محمد ممدوح.

ويأتي هذا العزاء تنفيذًا لوصية الفنان الراحل، حيث طلب من أسرته أن يتم دفنه في مقابر أسرته بالمنوفية وليس في القاهرة.

ووسط حرص أحمد الفيشاوي، على تنفيذ وصية والده إلا أنه لم يستطع التماسك وأجهش بالبكاء خلال إقامة العزاء بجوار مدرسة غانم باشا في مدينة سرس الليان.

وقررت أسرة الراحل فاروق الفيشاوي، إقامة عزاء آخر له في القاهرة، الأحد المقبل، في دار مناسبات مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر.

وشيع المئات جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، ظهر الخميس، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالعاصمة القاهرة، بحضور الفنانين الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وسامح الصريطي، ونهال عنبر التي حرصت على التواجد برفقة الفنانة سمية الألفي طليقة الفنان الراحل، والتي انهارت بالبكاء بشكل هستيري، إضافة إلى بيومي فؤاد وآيتن عامر، ووفاء عامر، ومحمد ممدوح، وأكرم حسني، والموسيقار هاني مهنى، وعهدي صادق، وأحمد عبدالعزيز.

وتوفي فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عامًا، وذلك بعد تعرضه لحالة صحية حرجة نقل على إثرها للمستشفى.

وكان الفيشاوي أعلن في أكتوبر الماضي، إصابته بمرض السرطان، أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.