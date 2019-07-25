تأجيل حفل أحلام بمهرجان ”سودة عسير“ في السعودية يثير جدلًا واسعًا

أعلنت إدارة مهرجان ”سودة عسير“ بالمملكة العربية السعودية عن تأجيل حفل المطربة الإماراتية أحلام، لمدة 3 أيام، إذ يقام الحفل في الـ 16 من أغسطس المقبل على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، بدلًا من الـ 13 من أغسطس.

حبايبنا ومحبي الفنانة @AhlamAlShamsi

تم تعديل موعد حفلة الفنانة أحلام وراح يكون يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019م.#أحلام_في_موسم_السودة#موسم_السودة #حنا_فوق ????⛰ https://t.co/ak3ZzWLKYK — Alsoudah Season | موسم السودة (@AlsoudahSeason) July 24, 2019

وكتبت إدارة مهرجان موسم السودة عبر الحساب الرسمي على موقع ”تويتر“ تغريدة جاء فيها: ”حبايبنا ومحبي الفنانة أحلام، تم تعديل موعد حفلة الفنانة أحلام وراح يكون يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019“.

ويأتي تغيير موعد الحفل بعد أن قامت إدارة المهرجان بتعديل جدول حفلات الموسم ككل ليبدأ من الـ 16 من أغسطس حتى الـ 31 من الشهر ذاته بدلًا من الـ13 أغسطس.

من جهتها نشرت المطربة الإماراتية أحلام، بوستر الحفل بالموعد الجديد عبر حسابها على ”تويتر“ داعيًة جمهورها لموعد الحفل الجديد، وفي محاولة منها لجذب الجمهور؛ بسبب التغيير المفاجئ أكدت أنها ستغني كل ما يطلبه الجمهور وطالبتهم بتجهيز ما يريدون وإرساله لها.

وعد مني لكم يا اهل عسير بغني الأغاني الي تطلبونها ???????? : كل واحد يجهز الليستة ويمنشني #أحلام_في_موسم_السودة – الموعد الجديد لحفلتي على مسرح المفتاحة يوم الجمعة تاريخ ١٦ / اغسطس / ٢٠١٩ نغني مع بعض ❤️???????????? pic.twitter.com/MxHNTqWctr — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) July 24, 2019

وكتبت أحلام قائلة: ”وعد مني لكم يا أهل عسير بغني الأغاني اللي تطلبونها كل واحد يجهز الليستة ويمنشني، الموعد الجديد لحفلتي على مسرح المفتاحة يوم الجمعة تاريخ 16 أغسطس 2019 نغني مع بعض“.

وأثار تأجيل موعد الحفل ثلاثة أيام، الكثير من الجدل عبر موقع ”تويتر“، خاصة أن حفل يوم الـ16 كان مقررًا أن تحييه الفنانة اليمنية بلقيس، وهو ما زاد حالة الجدل بين الناشطين.

وكتبت ناشطة تُدعى ”تامي“: ”يا ترى تعديلكم تم برضا وموافقة الجميع؟؟!! في تواريخ حطيتوها وأعلنتوا مين بيحضر بالتاريخ المعين لابد أنكم تلتزمون اللعبة هذي واستغفال الناس اللي وثقت بكلامكم ورتبت خططها بناء على اللي قلتوا شيء غير مقبول أبداً ويفتقد للمهنية والمصداقية!“.

وأضافت في تغريدة أخرى: ”تاريخ 16 أغسطس مخصص لبلقيس ونزلت في تويتر وانتوا بنفسكم رديتوا ورحبتوا وبليلة وضحاها اللي حفلتها في 13 أغسطس تبدل موعدها يا سبحان الله هذا اسمه قلة احترام وذوق من جميع الأطراف المسؤولة والمعنية نطالبكم باعتذار مع تبرير مقنع“.

وياترى تعديلكم تم برضا وموافقة الجميع ؟؟!! في تواريخ حطيتوها واعلنتوا مين بيحضر بالتاريخ المعين لابد انكم تلتزمون اللعبه هذي واستغفال الناس اللي وثقت بكلامكم ورتبت خططها بناء على اللي قلتوا شيء غير مقبول أبداً ويفتقد للمهنيه والمصداقيه! @salhendi @BalqeesFathi — Tamy (@Tamy_bex) July 24, 2019

وردت متابعة تُدعى شهد الزيدي، قائلًة: ”حفلتها حتكون لحالها صحيح ؟!“، فرد الحساب الخاص بالموسم بكلمة: ”بالضبط“.

هذا الجدال دفع إدارة المهرجان بموسم السودة للتنويه بتأجيل حفل أحلام، ثلاثة أيام، وطرح رابط خاص باسترجاع التذكرة لمن أراد، وذلك في حال عدم اتساق مواعيد الموسم مع رغبة الجمهور.

يُذكر أن أحلام، أحيت حفلًا جماهيريًا كبيرًا في موسم جدية بالمملكة، يوم 11 يونيو الماضي، وأعربت عن سعادتها بالحفل قائلة: ”كانت ليله كالحلم شكرًا موسم جدة على النجاح الكبير، الذي اضاف إلى تاريخي ومسيرتي الفنية، وأتمنى إني كنت قد المسؤولية الكبيرة اللي حملتوني إياها لافتتاح الموسم إضافة إلى إشرافي بالكامل على الصوت والمسرح والإضاءة والغرافيكس مع طاقم عملي الكبير ومع الشركة الكبيرة“.