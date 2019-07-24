شكوى ضد فرقة ”مشروع ليلى“ اللبنانية بتهمة ازدراء الأديان

قالت المحامية كريستين نخول، الأربعاء، إن الشرطة اللبنانية ستحقق في شكوى ضد فرقة مشروع ليلى الموسيقية لازدرائها الأديان.

وأضافت أنها قدمت شكوى ضد هذه الفرقة إلى النيابة العامة في لبنان، التي في سبيلها لتحويل الأمر للشرطة.

ويجاهر أحد أعضاء الفرقة اللبنانية بأنه شاذ جنسيًا، وتثير أغانيها الجدل بكلماتها التي تتناول الاضطهاد والطبقية والطائفية وكراهية الشواذ. ودعا زعماء كنسيون، يوم الإثنين، إلى إلغاء حفل من المقرر أن تقيمه الفرقة الشهر المقبل.

وقال المدعي فيليب سيف في شكواه: إن الفرقة أهانت الرموز الدينية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تعلق فرقة مشروع ليلى على المطالبات بإلغاء حفلها الموسيقي.

وقالت الفرقة في بيان يوم الإثنين: ”هدفنا الارتقاء بالفن وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية.. مع التأكيد على احترامنا للأديان ورموزها كافة“.

وقالت مطرانية جبيل الكاثوليكية المارونية إن أغاني الفرقة ”تمس بغالبيتها القيم الدينية“، مضيفة أنه لا يليق بجبيل استضافة حفلات موسيقية ”تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي“. ولم يعلق مهرجان جبيل الدولي حتى الآن على هذا الأمر.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بضمان إقامة الحفل، ”واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفرقة من هذه الحملة‭ ‬البغيضة“.