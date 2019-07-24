مخرج كليب ”إنساي“ يوضح سبب اختيار باريس لتصويره (فيديو إرم)

كشف المخرج المصري، حسام الحسيني، عن أن السبب الرئيس في اختيار مدينة باريس لتصوير أغنية ”إنساي“، هو التصوير في أرض محايدة، فأبطال الأغنية الفنان محمد رمضان من مصر، والفنان سعد لمجرد من المغرب، ولهما شهرة كبيرة في جميع الدول العربية ودول شمال أفريقيا.

وقال الحسيني في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ الإخبارية، خلال حضوره حفل توزيع جوائز ”الميما أورد 2019″، إن هذا النجاح الكبير للأغنية كان متوقعًا، بدليل أنه علّق على حسابه على مواقع السوشيال ميديا بأنها ”أكبر أغنيه في السنة“.

وأشار المخرج المصري، إلى أن الأغنية تضم جميع عوامل وعناصر النجاح بداية من الكلمات والموسيقى والتصوير.

وأضاف الحسيني أن لقب ”الأسطورة والمعلم“ الذي ظهر في الأغنية أضاف لقبًا جديدًا لألقاب الفنان محمد رمضان والفنان سعد المجرد، واعدًا جمهوره أنه سيطل عليهم من خلال شاشة السينما عن طريق شركة ”الأخوة المتحدين“ للإنتاج الفني.