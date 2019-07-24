تطورات جديدة لحالة ماغي بوغصن الصحية (صور)

نشرت الفنانة اللبنانية نهلة داوود، صورة جديدة لمواطنتها الفنانة ماغي بوغصن، من داخل المستشفى الذي تتلقى به العلاج حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، بعد إجرائها جراحة دقيقة في الرأس لإزالة ورم حميد.

وظهر في الصورة يد نهلة داوود، وهي تمسك بيد ماغي بوغصن، وهي على سريرها في المستشفى، وعلقت ”نهلة“ على الصورة: ”كلنا عم نصليلك“.

ونشر الفنان اللبناني وسام صباغ، صورة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أثناء زيارته للفنانة ماغي بوغصن اليوم حاملًا لها باقة من الورود، وعلق قائلًا: ”أنا هلق عند ماغي، بتطمنّكن إنّا بخير ومشتاقتلكن“.

انا هلق عند ماغي ،، بتطمنّكن إنّا بخير ومشتاقتلكن ❤️❤️❤️@MaguyBouGhosn pic.twitter.com/f5RiWoDcJy — Wissam Sabbagh (@Wissam_Sabbagh) July 24, 2019

وأكد الفريق الطبي المشرف على علاج ماغي بوغصن بقيادة الدكتور يوسف قمير أنها اجتازت مرحلة الخطر، وستمكث في المستشفى لمدة 10 أيام تعود بعدها إلى منزلها وستستغرق فترة النقاهة قرابة الشهرين.

ونوه الطبيب المعالج، إلى ضرورة تواجد ماغي، خلال فترة النقاهة في بيئة صحية هادئة، مطالبًا إياها بعدم بذل أي مجهود قد يهدد صحتها.

وخضعت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، لعملية جراحية لاستئصال ورم ”حميد“ في الرأس، داخل أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ما أعلنت الإعلامية اللبنانية إيمان إبراهيم، أمس.

وكان من المقرر أن تُجري بوغصن، العملية الجراحية العام الماضي بعدما اكتشفت أن الورم في الرأس منذ 6 سنوات، لكن تم تأجيل العملية الجراحية لأن الفحوصات أثبتت أنه ورم حميد، ولا يحتاج إلى استئصال وقتها بسبب صغر حجمه.

يُذكر أن ماغي بوغصن، خاضت موسم دراما رمضان 2019 الماضي من خلال مسلسل ”بروفا“ والذي لاقى نجاحًا كبيرًا، وتلقت ”ماغي“، قبل شهر مفاجأة صادمة من قِبل طبيبها الخاص بأن حجم الورم تضاعف، ولابد من إجراء الجراحة.