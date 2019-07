تطورات جديدة لحالة ماغي بوغصن الصحية (صور)

View this post on Instagram

نشرت الفنانة اللبنانية #نهلة_داوود، صورة جديدة لمواطنتها الفنانة #ماغي_بوغصن، من داخل المستشفى الذي تتلقى به العلاج حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بعد إجرائها جراحة دقيقة في الرأس لإزالة ورم حميد. وظهر في الصورة يد نهلة داوود، وهي تمسك بيد ماغي بوغصن، وهي على سريرها في المستشفى، وعلقت "نهلة" على الصورة: "كلنا عم نصليلك".