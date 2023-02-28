وفاة الفنان والمخرج السوري جمال الظاهر

غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، الفنان والمخرج السوري جمال الظاهر عن عمر ناهز 39 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية أفضت إلى وفاته.

وكشفت وسائل إعلام سورية أن سبب وفاة جمال الظاهر "تفاقم أزمته الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الأمعاء وكذلك مرض السكري".

وجمال الظاهر ممثل ومخرج سوري، من مواليد عام 1984، وعُرف بلقب "مخرج المعارك" و"المجازف"؛ بسبب إخراجه وقيامه بالأدوار الخطرة.

ودرس الظاهر تصميم المعارك في التشيك لمدة 3 سنوات ثم بمعهد كودوكان في اليابان لمدة 9 أشهر، حيث درس هناك الفنون القتالية الشرقية والتايلندية والكورية واليابانية والصينية، وقدم العديد من الأعمال الدرامية.

وقدم الراحل العديد من الأعمال الدرامية السورية والعربية الشهيرة، منها: "السيرة النبوية"، و"القعقاع بن عمرو التميمي"، و"الظاهر بيبرس"، و"العاشق"، و"طوق البنات"، و"العودة"، وغيرها.