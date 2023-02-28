وفاة الفنان والمخرج السوري جمال الظاهر
غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، الفنان والمخرج السوري جمال الظاهر عن عمر ناهز 39 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية أفضت إلى وفاته.
وكشفت وسائل إعلام سورية أن سبب وفاة جمال الظاهر "تفاقم أزمته الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الأمعاء وكذلك مرض السكري".
وجمال الظاهر ممثل ومخرج سوري، من مواليد عام 1984، وعُرف بلقب "مخرج المعارك" و"المجازف"؛ بسبب إخراجه وقيامه بالأدوار الخطرة.
ودرس الظاهر تصميم المعارك في التشيك لمدة 3 سنوات ثم بمعهد كودوكان في اليابان لمدة 9 أشهر، حيث درس هناك الفنون القتالية الشرقية والتايلندية والكورية واليابانية والصينية، وقدم العديد من الأعمال الدرامية.
وقدم الراحل العديد من الأعمال الدرامية السورية والعربية الشهيرة، منها: "السيرة النبوية"، و"القعقاع بن عمرو التميمي"، و"الظاهر بيبرس"، و"العاشق"، و"طوق البنات"، و"العودة"، وغيرها.
ونعى عدد من الفنانين السوريين الفنان الراحل، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لوفاته بعبارات مؤثرة.
ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة الفنان الظاهر، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وعلقت عليها بالقول: "خسارات متتالية من حزن لحزن ما عم نلحق نوعى، ولا الوجع يهدى، جمال الظاهر المجازف السوري العالمي ومخرج المعارك والبطل اللي رافقنا بأعمال فنية كتيرة عبر مسيرة طويلة ومهمة، والصديق والأخ أبو سيف".
وقدمت فواخرجي العزاء لأسرة الظاهر، داعية له بالرحمة والمغفرة، إذ مضت تقول: "الرحمة لروحك ويصبر قلب عيلتك وأهلك ومحبينك، خسارة ما بتتعوض، وقدر الله وما شاء فعل".
ونعت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر حسابها في "إنستغرام"، مواطنها الراحل، إذ كتبت: "كنت قمة في الأخلاق وهزمك المرض الخبيث، ألف رحمة ونور، عزائي لعائلتك وأحبابك".
وعبر الفنان السوري كرم الشعراني، عبر حسابه على "إنستغرام"، عن حزنه لوفاة الظاهر بكلمات مؤثرة، إذ كتب يقول: "بكرت كتير يا أبو سيف، الله يرحم روحك يا أبو الطيبة والنخوة والشهامة ويصبر قلب أهلك ومحبينك، المجازف الدولي ومخرج المعارك جمال الظاهر في ذمة الله".