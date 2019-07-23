ماغي بوغصن تخضع لعملية استئصال ورم في الرأس

خضعت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، لعملية جراحية لاستئصال ورم ”حميد“ في الرأس، داخل أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ما أعلنت الإعلامية اللبنانية إيمان إبراهيم.

وأكدت الإعلامية اللبنانية، أن“العملية تكلّلت بالنجاح، لكن لا تزال النجمة اللبنانية في المستشفى داخل الرعاية المركزة تحت إشراف فريق طبي يقوده الدكتور يوسف قمير“.

اجرت الفنانة ماغي بو غصن صباح امس عملية لإزالة ورم حميد من الدماغ

العملية تكللت بالنجاح وماغي لا تزال تحت اشراف الاطباء

الف الحمد الله عالسلامة pic.twitter.com/Uu6yrsvmDY — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) July 23, 2019

وكان من المقرر أن تُجري بوغصن العملية الجراحية العام الماضي، بعدما اكتشفت أن الورم في الرأس منذ 6 سنوات، لكن تم تأجيل العملية الجراحية لأنّ الفحوصات أثبتت أنّه ورم حميد، ولا يحتاج إلى استئصال وقتها بسبب صغر حجمه.

يُذكر أن ماغي بوغصن، خاضت موسم دراما رمضان 2019 الماضي من خلال مسلسل ”بروفا“، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا، وتلقت ”ماغي“، قبل شهر مفاجأة صادمة من قِبل طبيبها الخاص بأن حجم الورم تضاعف، ولابد من إجراء الجراحة.