تشييع جثمان الفنانة البحرينية صابرين بورشيد (فيديو)

شيّع العشرات مساء اليوم الثلاثاء، جُثمان الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وذلك في جنازة مهيبة تقدمها والدها أحمد بورشيد.
وحرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على نشر مقطع فيديو للحظة تشييع جثمان الفنانة الراحلة إلى مثواها الأخير في مقبرة الحنينية، وذلك عبر حسابها على ”انستغرام“، ورافق المقطع تسجيلًا صوتيًا للقرآن الكريم.
وطالبت العيدان، جمهورها بالدعاء لصابرين، فكتبت قائلًة: ”فيديو جنازة الإعلامية صابرين بورشيد، وشيع جثمانها إلى مثواها الأخير، اللهم ارحم من كان بيننا ولم يعد بيننا وبينه إلا الدعاء دعواتكم“.
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شارك العشرات في تشييع جُثمان الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، اليوم وسط جنازة مهيبة انطلقت من المسجد، ويتقدمها والدها أحمد بورشيد، لدفنها في مقبرة الحنينية إلى مثواها الأخير. وحرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على نشر مقطع فيديو للحظة تشييع جثمان الفنانة الراحلة، وذلك عبر حسابها على ”إنستغرام“، ورافق المقطع تسجيلًا صوتيًا للقرآن الكريم. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #بورشيد #صابرين #صابرين_في_ذمة_الله #البحرين #بحرينية #موت #وفاة #مرض #مشاهير #أخبار_مشاهير #ترند #فن #الوسط_الفني #فيديو #bahrain #صابرين_بورشيد #video #trend
وحرص عدد كبير من المتابعين على الدعاء لصابرين بورشيد، بالرحمة والمغفرة، حيث من المقرر أن يتلقى والدها وأعمامها وكل أقطاب العائلة العزاء فيها بدءًا من يوم غد الأربعاء، حيث تقام التعازي للرجال في صالة جامع السلام بالرفاع الشرقي لثلاثة أيام، والتعازي للنساء في صالة سافرة بجانب المسجد.
وكان والد صابرين بورشيد، قد أعلن في شهر نيسان/ أبريل الماضي خطورة مرض ابنته، بعد أن كشف أنها تعاني من 3 أورام في الرأس، حيثُ ناشد العاهل البحريني للمساعدة بعلاجها في الخارج، وهو الأمر الذي استجاب له الأخير بعد أن أبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين.