تشييع جثمان الفنانة البحرينية صابرين بورشيد (فيديو)

شيّع العشرات مساء اليوم الثلاثاء، جُثمان الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وذلك في جنازة مهيبة تقدمها والدها أحمد بورشيد.

وحرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على نشر مقطع فيديو للحظة تشييع جثمان الفنانة الراحلة إلى مثواها الأخير في مقبرة الحنينية، وذلك عبر حسابها على ”انستغرام“، ورافق المقطع تسجيلًا صوتيًا للقرآن الكريم.

وطالبت العيدان، جمهورها بالدعاء لصابرين، فكتبت قائلًة: ”فيديو جنازة الإعلامية صابرين بورشيد، وشيع جثمانها إلى مثواها الأخير، اللهم ارحم من كان بيننا ولم يعد بيننا وبينه إلا الدعاء دعواتكم“.

وحرص عدد كبير من المتابعين على الدعاء لصابرين بورشيد، بالرحمة والمغفرة، حيث من المقرر أن يتلقى والدها وأعمامها وكل أقطاب العائلة العزاء فيها بدءًا من يوم غد الأربعاء، حيث تقام التعازي للرجال في صالة جامع السلام بالرفاع الشرقي لثلاثة أيام، والتعازي للنساء في صالة سافرة بجانب المسجد.

وكان والد صابرين بورشيد، قد أعلن في شهر نيسان/ أبريل الماضي خطورة مرض ابنته، بعد أن كشف أنها تعاني من 3 أورام في الرأس، حيثُ ناشد العاهل البحريني للمساعدة بعلاجها في الخارج، وهو الأمر الذي استجاب له الأخير بعد أن أبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين.