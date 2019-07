تشييع جثمان الفنانة البحرينية صابرين بورشيد (فيديو)

View this post on Instagram

شارك العشرات في تشييع جُثمان الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، اليوم وسط جنازة مهيبة انطلقت من المسجد، ويتقدمها والدها أحمد بورشيد، لدفنها في مقبرة الحنينية إلى مثواها الأخير. وحرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على نشر مقطع فيديو للحظة تشييع جثمان الفنانة الراحلة، وذلك عبر حسابها على ”إنستغرام“، ورافق المقطع تسجيلًا صوتيًا للقرآن الكريم. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #بورشيد #صابرين #صابرين_في_ذمة_الله #البحرين #بحرينية #موت #وفاة #مرض #مشاهير #أخبار_مشاهير #ترند #فن #الوسط_الفني #فيديو #bahrain #صابرين_بورشيد #video #trend