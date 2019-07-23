”دوبلير“ فان ديزل يصارع الموت بعد سقوطه من ارتفاع 30 قدمًا (صور)

أصيب النجم فان ديزل، بصدمة كبيرة بعد تعرض ”الدوبلير“، (الشخص الذي ينوب عن الممثل أو البطل في القيام بالمشاهد الخطرة)، لحادث كبير، أثناء تصوير فيلم الجزء التاسع من سلسلة أفلامه السرعة والغضب ”Fast and Furious“.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن ديزل ”بكى“ بعدما رأى ”الدوبلير“ الخاص به يسقط على رأسه من ارتفاع 30 قدمًا، أثناء تصويره أحد المشاهد.

وأعلن منتجو الفيلم أن الحادث وقع أثناء تصوير الجزء الجديد، والذي من المقرر أن يضم نجومًا، مثل: ميشيل رودريغنز، وهيلين ميرين.

وتُعد هذه الحادثة الثانية، التي تصيب ”دوبلير“ فان ديزل، حيث إنه في العام 2002، لقي هاري أوكونور، ”دوبلير“ فان ديزل مصرعه خلال تصوير أحد مشاهد القفز بالمظلات.

وأكونور، كان جنديًا سابقًا في البحرية، وأحد رواد القفز بالمظلات، ولكنه أثناء تصوير المشهد اصطدم بعمود وكُسرت رقبته، ومات على الفور.