كيف ودّع نجوم ومشاهير الوطن العربي صابرين بورشيد؟

فجع الوسط الإعلامي والفني في البحرين والكويت والدول العربية، بنبأ وفاة الإعلامية الشابة صابرين بورشيد، وتسابق المشاهير لنعي أجمل مذيعات العرب، التي غيّبها الموت جرّاء إصابتها بـ 3 أورام سرطانية بالرأس.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان نبأ وفاة ”صابرين“، قائلة: ”الفنانة والمذيعة صابرين بورشيد في ذمة الله بعد صراع مع المرض إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمها ويغفر لها وينزلها منزل حسن ويحشرها مع الأنبياء والصالحين والله يصبر أهلها.. أدعولها يا جماعة الخير الدعاء رزق الميت“.

ونعى الإعلامي الكويتي البارز فيصل العجمي زميلته ”صابرين“، قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. صابرين بورشيد في ذمة الله.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي الغالية الإعلامية صابرين أحمد بورشيد.. الله يرحمها ويغفرلها ويغمد روحها الجنة ادعوا لها بالرحمة والمغفرة“.

بينما علّقت الفنانة البحرينية زينب غازي على وفاة صديقتها صابرين بورشيد، قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.. اللهم اغفر لها وارحمها وأعف عنها وأكرم منزلها“.

وتابعت غازي: ”اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد صابرين بورشيد برحمتك يا أرحم الراحمين.. كسرتي قلبي وتركتيني“.

وقالت الفنانة الكويتية إلهام فضالة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا حول ولا قوة إلا بالله .. انعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها يا رب“.

وقال الإعلامي الكويتي حمد العلي، عبر حسابه على ”تويتر“: ”التقيت فيها مرة واحدة في قناة العدالة.. كانت سمحة وبشوشة.. الله يرحمها ويغفر لها ويعوض شبابها بالجنة“.

التقيت فيها مره وحده في قناة العداله..

كانت سمحه وبشوشه

الله يرحمها ويغفر لها ويعوض شبابها بالجنه ????

#صابرين_بورشيد pic.twitter.com/VlEO009F7a — مع حمد قلم (@7amadQalam) ٢٢ يوليو ٢٠١٩

وعبّر الروائي الكويتي مشعل حمد عن حزنه بنبأ وفاتها، قائلًا: ”اللّهم ارحمها واغفر لها واجعل ما أصابها كفارة لها ورفعة في درجاتها اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من أهلها“.

اللّهم ارحمها واغفر لها واجعل ما اصابها كفارة لها ورفعة في درجاتها اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها واهلاً خيراً من اهلها.#صابرين_بورشيد — مشعل حمد (@YaMsh3L) ٢٢ يوليو ٢٠١٩

وعلّق الإعلامي السوري مصطفى الأغا على نبأ وفاة صابرين بورشيد، قائلًا: ”يوم حزين للإعلام العربي بوفاة الزميلة صابرين بورشيد بعد صراع لم يستمر طويلًا مع المرض وهي في أوائل ثلاثينيات عمرها.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.