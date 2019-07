كيف ودّع نجوم ومشاهير الوطن العربي صابرين بورشيد؟

View this post on Instagram

إنا لله وإنا إليه راجعون صابرين بورشيد في ذمه الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى اختي الغاليه الاعلامية صابرين احمد بوزشيد الله يرحمها ويغفرلها ويغمد روحها الجنة ادعولها بالرحمه والمغفره #صابرين_بورشيد #البحرين#الامارات #السعودية #الكويت #قطر #عمان #فنانين #صباح_الخير #اعلام #فن #تلفزيون