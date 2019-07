آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها (فيديو)

View this post on Instagram

هذا ما قالته الإعلامية الراحلة #صابرين_بورشيد، قبل أن يسلب المرض حياتها عن عمر يناهز 33 عاماً، حين أطلّت على متابعيها عبر مقطع فيديو، تشرح فيه عن استقرار حالتها الصحية، في شهر إبريل الفائت، قائلة:" حبيت أطمنكم أنا بخير." ويظهر مقطع فيديو آخر لم تظهر فيه بورشيد، ولكن يبدو وأنها كانت تستمتع بالمفاجأة التي قام بتحضيرها الطاقم الطبي بمناسبة عيد ميلادها، في أحد المستشفيات التي تلقّت فيها العلاج.