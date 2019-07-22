آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها (فيديو)

رحلت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، اليوم الاثنين، عن عمر 34 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ولم يمهل الموت الإعلامية ”بورشيد“، عاما آخر، حيث احتفلت بعامها الرابع والثلاثين في 11 يونيو/حزيران الماضي، أي قبل 5 أسابيع فقط من وفاتها.

وكانت متابعات (فانزات) لصابرين قد فاجأنها باحتفالهن بعيد ميلادها، وهي في المستشفى، في آخر ظهور لها قبل وفاتها.

وأحضرت ”الفانزات“ اللواتي صورن الاحتفال قالب حلوى لصابرين، أثناء تواجدها في غرفتها بالمستشفى خلال رحلة علاجها، وغنين لها بمناسبة عيد ميلادها، كما قمن بتزيين غرفتها، إضافة إلى كتابتهن رسالة دعم لها، بهدف إدخال البهجة إلى قلبها ورفع معنوياتها.

ولم تظهر صابرين بشخصها في مقطع الفيديو خلال الاحتفال، لكنها ظهرت في آخر تعليق لها في أبريل/نيسان عبر حسابها في ”سناب شات“، قبل مغادرتها إلى خارج البحرين للعلاج، تطمئن الجميع عن صحتها.

وعانت الإعلامية البحرينية من 3 أورام في الرأس، استوجبت نقلها للعلاج في الخارج، قبل أن توافيها المنية، اليوم، بعد صراع قصير مع المرض.