نوال الزغبي تكشف عن برنامج جديد للمواهب

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، أنها ستترأس لجنة تحكيم برنامج المواهب الجديد ”The Talent“.

وأوضحت أن البرنامج الجديد، هو الأول من نوعه للهواة في العالم العربي، حيثُ قالت ”عندي مفاجأة إلكن، رح كون عرابة برنامج (ذا تالنت) أول برنامج هواة أونلاين بالعالم العربي“.

وأرفقت نوال الزغبي، بوستر ضمّ صورتها، واسم التطبيق الذي سيتم تحميله من خلال الهواتف المحمولة للمشاركة في البرنامج.

وتشرف شركة ”روتانا“ على البرنامج، الذي من المرجح أن ينضم إليه الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، والملحن طارق أبو جودة.

ولن يتم عرض البرنامج عبر شاشة التلفزيون، بل من خلال تطبيق يتمّ تحميله عبر الهاتف الذكي، حيث بدأ العد العكسي لانطلاقه منذُ أيام.

يُذكر أن الزغبي، رفضت عروضًا للانضمام إلى لجان تحكيم رغم أنها خريجة برنامج مواهب، وذلك لأنّ الأمر سيتطلب منها الظهور مرّة أو مرتين في الأسبوع على الشاشة، وهي تؤمن بقلّة الظهور الإعلامي.