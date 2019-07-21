هنا شيحة لـ“إرم نيوز“: صورت ”بدل الحدوتة 3“ مع أحمد فلوكس بعد طلاقنا

أكدت الفنانة المصرية هنا شيحة، خبر طلاقها من مواطنها الفنان أحمد فلوكس، منذ قرابة الـ3 أشهر وذلك بعد زواج استمر 9 أشهر فقط، حيث قالت: ”حقيقي وقع الطلاق بيننا بشكل رسمي“.

وتابعت هنا، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنها قامت بتصوير ”حدوتة لهفة“ في مسلسل ”بدل الحدوتة 3“ مع الفنان أحمد فلوكس، بعد انفصالهما.

وأضافت، أن الانفصال تم في هدوء تام، قائلة: ”لم نفكر فيما سيقوله الجمهور أو الإعلام؛ لأنها أمور شخصية، وقلنا زي ما تيجي بقى“.

وتابعت الفنانة المصرية، أنها لا تلتفت لما يقوله البعض بشأن حياتها الشخصية؛ لأنهم غالبًا يتحدثون في أمور غير حقيقية، دون احترام للحياة الشخصية، مضيفة: ”أود التأكيد على أن الانفصال تم بشكل متحضر وأحمد شخصية محترمة“.

وعن علاقتها بأحمد فلوكس حاليًا، قالت إن الأمور على ما يُرام بدليل أنها حضرت معه العرض الخاص لفيلمه السينمائي ”الممر“ من باب التشجيع له، مشددةً على ”عدم وقوع أي خلافات بينهما“.

وعن أسباب الطلاق، أكدت أنه لم يحدث توافق بينهما، مبينةً أن ”هذه الأمور مسألة نصيب، فاتفقنا على أن يبحث كلُّ منا عن راحته بعيدًا عن الآخر، دون مشاكل“، مؤكدةً أن الحديث عن خصوصيات الحياة الشخصية بشكل عام ”غير جيد“.

وأعلنت عن استعدادها للتعاون مع أحمد فلوكس، في أي عمل فني في الفترة المقبلة بدليل تصويرهما لمسلسل، بعد انفصالهما، مضيفةً أن ”الأمور أقل من أن تؤخذ بعدوانية أو مقاطعة أحدهما للآخر“.

وبشأن التفكير في الزواج مرة أخرى، أجابت: ”كفاية لحد كده“.

واختتمت تصريحاتها قائلةً، إنها تتواجد اليوم، في بروفات تصوير مسلسل ”نصيبي وقسمتك“ الجزء الثالث، وستبدأ تصوير حدوتة لها في المسلسل غدًا الإثنين، برفقة الفنانين، هاني عادل وسارة السعيد وأحمد جمال سعيد وأحمد رفعت ونانسي صالح، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وكانت ”إرم نيوز“، قد كشفت خلال الساعات الماضية عن خبر طلاق هنا شيحة، من خلال مصادر مقربة من الفنان المصري أحمد فلوكس، وأن الطلاق وقع قبل نحو 3 أشهر، وسط تكتم شديد منهما على الخبر.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن الطلاق وقع بسبب وجود أبناء لكل طرف، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل حول طبيعة تلك الخلافات.

وأكدت أن أحمد فلوكس وهنا شيحة اتفقا على البقاء صديقين، فيما تمنى فلوكس لزوجته السابقة التوفيق في حياتها المستقبلية، وفقًا للمصادر.

وأوضحت أن السبب الرئيس في الطلاق، هو عدم تأقلم كل منهما على وجود أطفال لكل طرف من زيجته السابقة، الأمر الذي عجل بانفصالهما، بعد مرور أقل من عام على زواجهما الذي تم في أكتوبر الماضي.