هنا شيحة لـ“إرم نيوز“: صورت ”بدل الحدوتة 3“ مع أحمد فلوكس بعد طلاقنا

أكدت الفنانة المصرية هنا شيحة، خبر طلاقها من مواطنها الفنان أحمد فلوكس، منذ قرابة الـ3 أشهر وذلك بعد زواج استمر 9 أشهر فقط، حيث قالت: "حقيقي وقع الطلاق بيننا بشكل رسمي". . وأضافت، أن الانفصال تم في هدوء تام، قائلة: "لم نفكر فيما سيقوله الجمهور أو الإعلام؛ لأنها أمور شخصية، وقلنا زي ما تيجي بقى". . وعن علاقتها بأحمد فلوكس حاليًا، قالت إن الأمور على ما يُرام بدليل أنها حضرت معه العرض الخاص لفيلمه السينمائي "الممر" من باب التشجيع له، مشددةً على "عدم وقوع أي خلافات بينهما". . وبشأن التفكير في الزواج مرة أخرى، أجابت: "كفاية لحد كده".