عقب وفاة عروس كويتية.. الدكتورة خلود تدافع عن ”حبوب التخسيس“

نفت الفاشينستا الكويتية د. خلود أي صلة لحبوب التخسيس التي روجت لها بوفاة إحدى الفتيات، مؤكدة أنها لم تُستدعَ على خلفية الوفاة لأي جهة تحقيق، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول التشهير بها.

وقالت د. خلود إنها شخصيًا تستعمل العقار منذ قرابة 4 أشهر، بغرض خفض الوزن، موضحة أن الدواء مرخص من قبل وزارة الصحة، ومرخص للإعلان عنه، إضافة إلى كونه يباع في الصيدليات وموجودًا في البلاد منذ نحو 10 أعوام، بحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأشارت إلى أن الدواء عبارة عن مكمل غذائي، إن لم يُجدِ نفعًا فلا مضار من استخدامه طبيًا، مشيرة إلى أن ذوي الفقيدة أكدوا أن لا صلة للحبوب بوفاة ابنتهم.

وقالت الفاشينستا الكويتية إن الفتاة كانت تتبع ”ريجيمًا قاسيًا“ تمهيدًا لحفل زفافها، وإن الأطباء الذين تابعوا حالتها نفوا أي صلة للدواء بالوفاة.

وأضافت د. خلود أن المراد من ترويج هذه الشائعات هو إلحاق الضرر بها، وأن البعض شكك بشهادتها الطبية، وكذلك بمصداقيتها، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القانون لأخذ حقها، قائلة إن ما طالها من اتهامات عارٍ عن الصحة، وسترد اعتبارها عن طريق القانون.

وأثارت وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها حالة من الجدل بعد الاشتباه بأن حبوب التخسيس التي تروج لها الدكتورة خلود هي السبب في ذلك.