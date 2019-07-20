حمادة هلال يكشف سبب ابتعاده عن السينما.. ويعلّق على ظاهرة ”التريند“

أعرب الفنان المصري حمادة هلال، عن سعادته بتواجده في دراما رمضان الماضي بمسلسل ”ابن أصول“، خاصة أنه يُعد المطرب الوحيد الذي استمر في الظهور على الشاشة الفضية من بين غالبية المطربين الذين كانوا يحرصون على التواجد.

وأكد ”حمادة“ خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن نجاحه نعمة وتوفيق من الله، يقابلها بالشكر ومحاولة الاجتهاد قدر الإمكان من أجل الاستمرارية، وإسعاد محبيه بأعماله.

وكشف حمادة هلال، أنه يستعد للظهور خلال رمضان المقبل 2020 بمسلسل متميز، واعدًا الجمهور بتغيير جلده تمامًا، والمشاركة بعمل فني ينتمي لنوعية ”الساسبنس“ والمرض النفسي.

وعلَّق ”هلال“، على ظاهرة ”التريند“ التي تسود كلَّ موسم رمضاني منذ ظهور السوشيال ميديا، وخروج عدد من النجوم الذين يؤكدون أنهم ”نمبر وان“، بأنه يستطيع شراء هذا التريند بأمواله، سواء عن طريق الدفع الفوري أو الفيزا، موضحًا أن التصدر والنجاح الحقيقيين يخرجان من كل بيت مصري، أو من الشارع، لأن الجمهور في النهاية هو الحكم على نجاح أي عمل.

ونفى حمادة هلال، ما يُشاع بأنه أهمل السينما وتفرَّغ للتلفزيون، مؤكدًا أنه لم يهمل السينما، ولكن العودة لها تكون بشروط، منها أن يكون العمل لم يقدمه من قبل، أو أن يقدمه بشكل مختلف، موضحًا أنه رفض الكثير من العروض لأنها لن تضيف له، وبالتالي لن يقبل أيَّ عمل يُعرض عليه كان قد قدّم خلاله نفس الشخصية أو قريبًا منها.

يُذكر أن حمادة هلال، خاض الموسم الرمضاني الماضي تجربة مسلسل ”ابن أصول“، وشاركته في بطولته النجمة السورية سوزان نجم الدين، التي قدمت دور والدته.