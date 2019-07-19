المغني المغربي مسلم يتهم منتج فيلم ”كازابلانكا“ باستغلال أغنيته دون إذنه‎ (فيديو)

قال مغني الراب المغربي ”مسلم“ إن أغنيته مع ”ديجي فان“ التي تحمل عنوان ”الغول“ استعملت في الفيلم المصري ”كازابلانكا“ دون إخباره أو أخذ موافقته.

وأضاف مسلم، في ندوة صحفية أقيمت على هامش الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي للراي بوجدة، أن منتج الفيلم اتصل به بعد ذلك، بوساطة صديق مشترك لهما، وأخبره أنه سيتم إيجاد صيغة لحل المشكل معه وديًا.

إضافة إلى مشكل أغنية “ الغول“، يواجه الفيلم دعوى قضائية رفعتها ضد منتجه شركة إنتاج مغربية، تدعى ”برافو برودكشن“، وطالبت بوقف عرض الفيلم، نظرًا إلى أن هناك مستحقات مالية عالقة في ذمة المنتج وليد المنصور للشركة، مقابل خدماتها في كل ما يتعلق بالإنتاج عند التصوير في المغرب.

فيلم ”كازابلانكا“ يحمل اسم العاصمة الاقتصادية للمغرب وصورت مشاهد منه في المملكة، وهو من بطولة أمير كرارة وإياد نصار ولبلبة، وقد حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية خلال موسم عيد الفطر المنصرم.