دعوى جديدة من مدير قنوات ”إم بي سي مصر“ ضد محمد رمضان

أقام محمد عبدالمتعال رئيس مجموعة قنوات ”MBC مصر“ دعوى جديدة ضد الفنان المصري محمد رمضان.

وطالب عبدالمتعال في دعواه بتعويض مادي قدره 5 ملايين جنيه، وتعويض أدبي بمليوني جنيه، وذلك لما أصابه من أضرار مادية وأدبية.

وأكد أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالمتعال، في بيان صادر عن مكتبه الخاص، أن الدعوة تأتي استنادًا لصدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان، قضت بتغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المدني 10 آلاف جنيه بسبب السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال، مع قبول الاستئناف المقدم من محمد رمضان شكلًا على حكم حبسه.

وأوضح المحامي، أنه أرسل صحيفة من الدعوى على العنوان الخاص بالفنان محمد رمضان، وأعلمه بأن أول جلسات هذه الدعوى ستكون يوم الخميس 12 سبتمبر المقبل، بمحكمة الجيزة الابتدائية.

وأشار أشرف عبدالعزيز، إلى أن الحكم الصادر سلفًا جاء بسبب قيام الفنان محمد رمضان، ببث فيديو على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته كافة المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية سب فيه محمد عبدالمتعال.