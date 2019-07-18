بالصور والفيديو.. جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

أحيت مطربة الراب العالمية، جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية ضمن موسم جدة الموسيقي.

وكشفت هيئة الترفيه في السعودية في وقت سابق أن مطربة الراب العالمية جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، ستحيي للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، ضمن موسم جدة الموسيقي.

وتزامن قدوم الأمريكية جانيت جاكسون مع اعتذار المطربة نيكي ميناج عن إحياء حفلتها بموسم جدة الموسيقي.

ونشرت صحيفة المدينة عبر صفحتها على تويتر صورا للمطربة العالمية خلال مشاركتها في موسم جدة الموسيقي، حيث أظهرت الصور تفاعل الجمهور منذ لحظة ظهور مطربة الراب العالمية التي اعتلت المسرح بملابس سوداء طويلة.