بعد نزاعهما.. برادلي كوبر وإيرينا شايك يتقاسمان حضانة ابنتهما

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن النجم برادلي كوبر وصديقته السابقة إيرينا شايك سيتقاسمان الوصاية القانونية والبدنية لابنتهما ليا، البالغة من العمر عامين.

كما وافق الممثل (44 عامًا) وعارضة الأزياء الروسية (33 عامًا) اللذان انفصلا قبل شهر واحد – على العيش في نيويورك حتى يتمكنا من المشاركة في رعاية ابنتهما بسهولة.

وتوصل الثنائي إلى قرار سريع يتعلق بابنتهما ليا بعد انفصالهما واتفقا على وصاية متساوية تمامًا؛ نظرًا لأن التزامات عملهما تعد عاملًا مهمًا في الوقت الذي سيقضيانه مع ابنتهما.

ومن غير الواضح ما إذا كان برادلي سيقضي المزيد من الوقت في لوس أنجلوس في المستقبل بسبب التزاماته الفنية.

وكان الثنائي قد تنازعا على حضانة ابنتهما في الفترة الماضية، حيث قال مصدر إن برادلي وإيرينا يخوضان حاليًا صراعًا شرسًا على الحضانة، خاصة أن إيرينا سوف تنتقل إلى نيويورك، بينما سيظل برادلي في لوس أنجلوس، من أجل متابعة أعماله الفنية.

يذكر أن برادلي وإيرينا تعارفا في عام 2015، ووجدت علاقتهما اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام على مدار الأسابيع الماضية، عقب انفصالهما دون تقديمهما أسبابًا واضحة بعد 4 سنوات معًا.