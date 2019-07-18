طليقة وائل كفوري ترفع دعوى قضائية ضده

بدأت السيدة أنجيلا بشارة، طليقة النجم اللبناني وائل كفوري، اليوم الخميس في إجراءات التقاضي ضده، وذلك بعد تطوّر الخلافات بينهما حول الحضانة الخاصة بابنتيه، وقضايا العنف الزوجي.

وكشفت تصريحات صحفية، لمحاميها أشرف الموسوي أن أنجيلا بشارة، ستذهب اليوم الخميس إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل ​لبنان​، لرفع دعوى جزائية ضد وائل كفوري، لإهماله في القيام بواجباته تجاه عائلتة، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 501 من قانون العقوبات في لبنان.

ويبدو أن وتيرة الأحداث في قضية وائل وأنجيلا، ستشهد تفاصيل مثيرة خلال الفترة المقبلة، إذ كشف الموسوي، أن هناك بعضًا من المنتفعين يقومون بالعبث بمصير وائل كفوري وطليقته وابنتيه أملًا في تحصيل كسب ما.

وأكد ’’الموسوي‘‘، أنه بصدد ترتيبات قضائية ومالية جديدة لإنصاف أولاد موكلته طليقة وائل كفوري، لأن الظروف المعيشية في لبنان صعبة، إذا ما قورنت بالقوانين المعمول بها.

وأوضح المحامي، أن القوانين في لبنان والخاصة بالشكل المالي تحتاج لكثير من التعديلات الجوهرية، مشددًا على أنه سيتم رفع دعوى قضائية لمعالجة الخلل المالي الحاصل.

ونوّه ​أشرف الموسوي، ​أن الطلاق بين وائل وأنجيلا، وقع عام 2018، ولأن الزواج بينهما مدني فجرت مراسم إنهائه بصورة طبيعية، مبينًا أن موضوع المشاهدة والرؤية للابنتين يُعد أمرًا طبيعيًّا إلا أن الإشاعات والوقائع المفبركة التي طالت موكلته، جعلتها تلجأ للقضاء.

يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشيل وميلانا، وخلال تلك الفترة، أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، غير أن أنجيلا، ظهرت للعلن أخيرًا بعد حسم طلاقهما قبل أسابيع، من خلال صديقة كفوري الإعلامية اللبنانية ريما نجيم.