محمد رمضان يكرر نفسه في كليب ”انساي“ وسعد لمجرد يدعمه (فيديو)

طرح الفنان المصري محمد رمضان، الدويتو المصور لأغنيته الجديدة ’’انساي‘‘، عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، والتي تعاون فيها مع النجم المغربي سعد لمجرد، وتخطى الكليب حاجز النصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى من طرحه.

وظهر محمد رمضان، في الكليب وهو يجسد مهنة ’’طباخ‘‘ بينما جسّد صديقه سعد لمجرد، مهنة ”نادل‘‘ في مطعم فرنسي، وتفاجأ رمضان خلال عمله بظهور حبيبته تسير في الشارع مع شخص آخر، وهو ما منحه فرصة التمرد على حياة الفقر، وساعده على التمرد صديقه سعد، الذي رأى نفس المشهد معه.

وخلال تواجد الثنائي في شوارع باريس عثرا على ثروة طائلة داخل سيارة، وهو ما جعل حياتهما تتحول من مرحلة الفقر إلى الثراء، وأطلق الثنائي على نفسهما لقبا ’’الأسطورة‘‘، و’’المعلم‘‘.

ويستمتع الصديقان بوقتهما ويدخلان أماكن لم يترددا عليها وتعلم حبيبة محمد رمضان، أن حياته تحولت رأسًا على عقب، وأنه أصبح ’’ثريًا‘‘، فتحاول العودة إليه إلا أنه يرفض كل محاولاتها، ويدعمه في ذلك صديقه سعد، الذي يتعايش معه حياة الثراء.

وخلال الكليب استعرض محمد رمضان، رقصاته الشهيرة التي يقوم بها في كليباته وهو ما جعل ’’لمجرد‘‘، يقلده في بعضها، كما شهد الكليب غناء سعد لمجرد، باللهجة المغربية، ومزجها ببعض الكلمات باللغة الفرنسية، فيما غنّي محمد رمضان، باللهجة المصرية، ومزج غنائه بفن ’’الراب‘‘.

وأعاد هذا الكليب للأذهان بعض المشاهد التي ظهر فيها محمد رمضان، في صورة الرجل الفقير الذي يقفد حبيبته بسبب الفقر والمستوى الاجتماعي، ففي مسلسل ”الأسطورة، الذي عُرض ضمن دراما رمضان 2016، رفضت أسرة الفنانة ياسمين صبري، والتي جسدت دور ’’تمارا‘‘، زواجها من محمد رمضان، الذي جسد دور ’’ناصر الدسوقي‘‘، إذْ قوبل طلبه الزواج من حبيبته بالرفض، بسبب الفقر وهو ما جعل حياته تتحول كي يصل للنجومية.

نفس المشهد تكرر في مسلسل ’’زلزال‘‘ الذي قدمه محمد رمضان، في موسم دراما رمضان الماضي 2019، حيث توجه ‘‘محمد حربي كرامة’’، وهي الشخصية التي لعبها ’’رمضان‘‘، في المسلسل لخطبة حبيبته هنادي مهنا، والتي جسدت شخصية ’’أمل‘‘، إلا أن والدها الذي كان يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري، الرجل الثري، قابل طلبه برفضه زواج ابنته الصغرى من شخص بسيط، لأن شقيقاتها متزوجات من رجال مجتمع.

يُذكر أن أغنية ’’انساي‘‘، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في باريس خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ومن إخراج حسام الحسيني.