دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية بمصر

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ابنة الفنان سمير غانم من زوجته الفنانة دلال عبد العزيز؛ لإحياء حفل ختام البطولة.

ويأتي الحفل الفني للفنانة دنيا سمير غانم، يوم الجمعة المقبل، في استاد القاهرة الدولي، وذلك قبل المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال.

ومن المقرر أن تحيي دنيا سمير غانم الحفل بمشاركة أحد نجوم الغناء الأفريقي، وسوف تقوم بأداء أغنية تم تحضيرها للحفل وتحمل اسم ”وأدينا النهارده“، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي مهندس، وصوت بيشوي مجدي.

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، هو مسلسل ”بدل الحدوتة 3″، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي على فضائية ”سي بي سي“، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، كما قدمت 3 حكايات منفصلة، وكل حكاية تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار الشهر.

وكان الفنان والمطرب الشعبي المصري، حكيم، قد أحيا حفل افتتاح البطولة التي انطلقت منذ أسابيع، بمشاركة الفنان النيجيري فيمي كوتيه، والمطربة الإيفوارية ”دوبيه“.