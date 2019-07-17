بعد إثارتها ضجة واسعة.. حلا الترك تكشف حقيقة خطوبتها‎ (صور)

ردّت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، على الجدل المُثار حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطوبتها، في عمر الـ18 عامًا، مؤكدة أن كل ما يُثار حول ذلك لا أساس له من الصحة.

ونشرت حلا، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل ”إنستغرام“، في أول رد لها على الأنباء المتداولة بشأن ارتباطها، بعدما تصدّر هاشتاغ ”خطوبة حلا الترك“ تويتر، قائلة: ”يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي.. لا انخطبت ولا شي“.

وشاركت ”حلا“ منشورًا غامضًا قبل ردها الرسمي، قالت فيه: ”بعض الناس لا يمكنهم أن يعملوا بدون سلبية لأن إسقاطهم للآخرين يجعلهم يشعرون أنهم أفضل“.

وكان هاشتاغ #خطوبة_حلا_الترك، قد تصدّر قائمة الوسوم الأعلى تداولًا عبر ”تويتر“ في المملكة العربية السعودية، بآلاف التغريدات التي تتساءل عن حقيقة الأمر، وسط تفاعل كبير من قبل جمهور الفنانة الشابة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير السوشيال ميديا أحاديث بشأن ارتباط الفنانة البحرينية الشابة، حيث تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قبل عامين هاشتاغ ”زواج_حلا_الترك”، قبل أن تخرج ”حلا“ لنفي تلك الأنباء.