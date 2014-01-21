صورة نانسي عجرم الرياضية تثير الجدل

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها وهي تمارس التمارين الرياضية، وأرفقتها بدعوة لممارسة الرياضة الصباحية قالت فيها إنه لا يمكن تحقيق الكمال؛ ولكن إذا طاردنا الكمال يمكننا أن نمسك التميز.

ولم يهتم المتابعون لدعوة نانسي عجرم الرياضية، إنما توجهت أنظارهم لتتركز على ضفيرة شعرها المربوط، لتثير زوبعة من النقاشات حول حقيقة جمال الفنانات وتأثير مستحضرات التجميل على جمالهن الطبيعي.

وينتظر جمهور نانسي عجرم إطلاقها لألبومها "نانسي 8" الذي يتضمن 12 أغنية، من بينها اثنتين باللهجة اللبنانية من ألحان نبيل عجرم شقيق نانسي، وستحيي نانسي عجرم حفلة فنية مع الفنان المصري محمد منير ضمن حفلات ليالي مهرجان دبي للتسوق لعام 2014، يوم الجمعة المقبل، فى مدرج حديقة زعبيل في دبي.

وسبق أن شاهد الجمهور غناء مشتركا للنجمة نانسي عجرم مع الفنان المخضرم محمد منير في الموسم الثاني من برنامج "أراب آيدول"، حيث غنت نانسي إلى جانبه أغنية "حارة السقايين" للفنانة شريفة فاضل، والتي حققت على موقع "يوتيوب" ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة.