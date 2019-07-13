انتكاسة صحية تُدخل ”صابرين بورشيد“ العناية المركزة

تعرّضت مقدمة البرامج والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد، إلى انتكاسة أثناء تلقيها العلاج اضطرتها للدخول إلى العناية المركزة، وفق ما أعلنته الممثلة البحرينية هيفاء حسين.

ونشرت هيفاء حسين صورة لصابرين بورشيد من داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه:“الزميلة صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج ودخلت العناية المركزة.. الله يشافيج حبيبتي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل“.

وكان والد صابرين بورشيد، قد أعلن في أبريل 2019 أن حياتها في خطر، وتحتاج إلى عملية عاجلة، إذ أنها تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار، وذلك بعدما لاحظ على ابنته كثرة النوم، وعدم تذكر أحد من أصدقائها، ولا تعرف إلا ذويها، وسافر إلى الكويت، حيث تستقر وعاد بها إلى البحرين وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعاني من 3 أورام في رأسها.

وعليه ناشد والد بورشيد، ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته، وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين.

واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات والد بورشيد وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.