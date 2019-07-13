بعد سخريته من لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

ردّت النجمة اللبنانية إليسا، على الإهانة التي وجهها لها مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع، الذي تحدث عنها بأنها لا تعجبه في غنائها، ساخرًا من لقبها المعروف فنيًا ”ملكة الإحساس“.

وأكدت إليسا، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التغريدات ’’تويتر‘‘، أن المطربين سيأتون لمسرح قرطاج ويغادرونه، إلا أنها ستبقى ملكة قرطاج.

وانهالت التعليقات على تغريدة إليسا، حيث عبر المغردون عن إعجابهم بها وأنها واحدة من أهم نجمات الوطن العربي، حيث أسرت قلوب محبيها بالتغريدة التي قالت فيها: ”الناس بتروح وتيجي، وتبقى إليسا ملكة قرطاج“.

الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج ???? — Elissa (@elissakh) July 12, 2019

وكان مدير مهرجان قرطاج، مختار الرصاع، قد أثار حالة من الجدل خلال لقاء مع المذيع هادي زعيم، عبر إحدى الإذاعات التونسية، تحدث خلاله عن عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، بطريقة اعتبرها البعض مُسيئة لتاريخ هؤلاء النجوم.

وعند سؤاله عن الفنانة اللبنانية إليسا، قال الرصاع: ”إليسا ما تعجبنيش“، وعندما حاول المذيع هادي زعيم التدخل خلال هذا الحوار وتأكيده أن إليسا ”ملكة الإحساس“، سخر الرصاع من الوصف وقال إن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تغني بإحساس وليس إليسا.