إصابة الفنان الإماراتي عبدالله بوعابد بـ“جلطة دماغية“ (فيديو)

أعلن الفنان الإماراتي عبدالله بوعابد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إصابته بجلطة دماغية ونقله إلى مستشفى ”خليفة“ في رأس الخيمة.

وقال الفنان ”بوعابد“ في مقطع فيديو نشره، إنه ”تعرض لجلطة بسيطة، وإنه أصبح في حال أفضل الآن“.

وشارك عدد من فناني الإمارات والخليج، عبر حساباتهم، مقطع الفيديو الذي بثه الفنان عبدالله، داعين له بالشفاء العاجل.

دعواتك لأخونا الفنان عبدالله بوعابد..الذي يرقد حاليا بمستشفي خليفة برأس الخيمة ، أثر جلطه دماغية، الله يقومه بالسلامه.#عبدالله_بوعابد pic.twitter.com/wG8lOjvsIL — يوسف الكعبي (@almesmar_uae) July 12, 2019

وأكد الإعلامي سهيل العبدول، أن الفنان عبدالله، صار بصحة أفضل، خلال زيارته في المستشفى، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو برفقة الفنان الإماراتي، الذي ظهر بعد تحسن صحته.

وقال ”العبدول“، إن ”صحة الفنان عبدالله بخير، وإنه سيغادر المستشفى قريبًا وسيتوجه إلى أوكرانيا للمشاركة هناك بفيلم“.