وفاة الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله

غيب الموت، اليوم الجمعة، الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون عن رحيل الناقد السينمائي شريف رزق الله بعد صراع مع المرض.

وكتب ”زايدة“ عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“: ”ببالغ الحزن تنعى مؤسسة نون للثقافة والفنون ومهرجان شرم الشيخ السينمائي، الناقد السينمائي الكبير الأستاذ يوسف شريف رزق الله“.

وفي منشور آخر عبر حسابه، كشف جمال زايدة، عن احتفالية كان من المقرر إقامتها للناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، داخل المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، يوم 5 سبتمبر/أيلول المقبل، الذي يوافق تاريخ مولده، إلا أنها ألغيت بعد وفاته.