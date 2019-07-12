محمد ممدوح يكشف حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من“إبراهيم الأبيض“

أكد الفنان المصري محمد ممدوح، أنه انتهى قبل يومين من تصوير آخر مشاهده في فيلمه السينمائي ”ولاد رزق“ الجزء الثاني، لافتًا إلى أن العمل تحت قيادة المخرج طارق العريان، يحقق عامل النجاح للممثل؛ لما يملكه من خبرة كبيرة.

وكشف ممدوح، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من فيلم ”إبراهيم الأبيض“، نافيًا ”كل ما أُشيع عن مشاركته في هذا العمل، وأنه لم يعرض عليه فكرة إنتاج جزء ثانٍ من الأساس.

فيلم ”إبراهيم الأبيض“، كان من بطولة أحمد السقا وهند صبري وعمرو واكد ومحمود عبدالعزيز وسوسن بدر، وكوكبة من الفنانين.

وأضاف الفنان المصري، أنه ”ضد نظرية العمل وفق ما يطلبه الجمهور“، مشددًا على ”أنه يجب تقديم محتوى جيد يُقبل عليه الناس؛ لأن المشاهد المصري والعربي يستطيع تقييم الأعمال بشكل جيد“، معربًا عن رفضه ”فكرة الاستسهال بأجزاء أخرى من عمل ناجح“.

وبرر ممدوح فكرته بهذا الشأن بالتأكيد على أنه يعتبر الفن شيئًا هادفًا لا بد أن يفيد المجتمع ولا يُصبح مادة للتجارة فقط.

وعن نجاح مسلسله ‘‘قابيل’’ الذي عُرض في رمضان الماضي، أكد أنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها حول المسلسل، موضحًا أن ”فكرته كانت مختلفة وهو ما يحرص عليه في اختيار مشاركاته الفنية“.