حمى شعر هيفاء وهبي الأحمر تصيب هبة نور

نشرت الفنانة السورية هبة نور صورة شخصية لها في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" من أحد أشهر صالونات بيروت، تبدو فيها بعد أن قامت بتغيير لون شعرها الى الأحمر.

وسارع متابعو الفنانة السورية بتشبيه طلتها بطلة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي فاجأت جماهيرها بلون شعرها الأحمر في إحتفالات عيد رأس السنة، كما تناقلت المواقع صوراً للفنانتين وهما يرتديان السترة ذاتها.

وسبق أن أنشأ متابعوا الفنانة هبة نور صفحة بموقع التواصل الاجتماعي بعنوان "هبة نور شبيهة ريتا حرب" تبدو فيها الفنانتان بصور متشابهة من حيث وضعيات التصوير.

كما و سبق أن وجد البعض تشابهاً بين إطلالة هبة و اطلالة الفنّانة اللبنانيّة مايا دياب، عندما قامت بصبغ شعرها باللون البلاتينيّ الفاتح، فيما اعتمدت اللون البرونزي لجسدها.

يذكر أن هبة نور انتهت من تصوير خماسية "خيانة خرساء" من مسلسل "صرخة روح"، وانضمت مؤخراً إلى فريق عمل مسلسل "أبواب الريح" لتبدأ بتصوير مشاهدها فيه.

هبة نور وريتا حرب