محمود الليثي يطلق أغاني ”سنجل“ مع ”روتانا“

كشف مصدر في شركة ”روتانا“ عن إتمام الأخيرة التعاقد مع المطرب المصري الشعبي محمود الليثي، لإطلاق عدد من الأغاني المفردة ”سنجل“.

وقال في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن أغاني الليثي ستكون ذات طابع اجتماعي وبعيدة عن العواطف، نظراً لأن كلمات الليثي تلقى قبولًا جماهيريًا.

وأكد المصدر أن شركة ”روتانا“ تطمح خلال الفترة المقبلة في التواجد عبر الأغنية الشعبية للوصول لشريحة أوسع من الشعب المصري.

من جهة أخرى، اعتمدت شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، خطة تسويقية في ظل إعادة ترتيب الأوراق والتعاقد مع نجوم الغناء العرب.

واعتمدت الشركة خطة بمقاييس عالمية تتناسب مع الشراكة التي فعلتها مع شركة ”ديزر“ الفرنسية، التي تختص ببث المحتوى المسموع للجمهور عبر الإنترنت.