كيف وصلت إمبراطورية ”كاني ويست“ إلى مليار دولار بفضل ”حذاء“؟

تجاوزت قيمة علامة مغني الراب الأمريكي كاني ويست التجارية، المليار دولار، بفضل أحذيته الشهيرة، ومن المتوقع أن تصل إيرادات خط أحذية ”Yeezy“، التي تصنعها شركة ”أديداس“ الآن، إلى 1.5 مليار دولار في عام 2019.

وبلغت أرباح كاني ويست على مدى الأشهر الـ12 السابقة، 150 مليون دولار قبل الضرائب.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه عند نقل خط ”Yeezy“ ، من شركة ”نايك“ إلى ”أديداس“ في عام 2013، أبرم كاني ويست صفقة مربحة، وحصل على 15% من مبيعات الجملة، بالإضافة إلى أجر التسويق.

وتبدل حال كاني ويست جذريًا عمّا كان عليه منذ 3 سنوات فقط في أواخر عام 2016، إذ كان مديونًا بـ53 ميلون دولار، ويتوسل إلى مارك زوكربيرغ ليستثمر مليار دولار في مشاريعه.

وقال كاني: ”لقد أنعم الله عليّ، فانتقلت من توجيه التغريدات لمارك زوكربيرغ إلى ما أنا عليه الآن“.

وبعد فترة وجيزة من تلك المرحلة، ألغى كاني النصف الأخير من جولته الغنائية المربحة، ودخل مستشفى في لوس أنجلوس لأكثر من أسبوع، حيث كان يعاني من أعراض الحرمان من النوم والذهن المشتت، قبل أن يعود للظهور في اجتماع غير متوقع مع المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب في برج ترامب.

ونسب كاني تحول حياته الجذري إلى الدين وخدمة المسيح، وإطاعته له.

والآن ينفق النجم الذي سيظهر على عدد من غلاف مجلة ”فوربس“ لشهر أغسطس/ آب المقبل، ثروته على تغيير أرضية قصره في لوس أنجلوس إلى أرضيات جبسية بلجيكية، والتي تحتاج لفريق أوروبي متخصص لإصلاحها إذا تم خدشها.

وأطلق كاني حذاء ”Yeezy“ في عام 2009، بعد أن رسم فكرته وهو جالس جانب الرئيس التنفيذي لشركة ”نايك“على متن طائرة.

وقال كاني: ”أنا أعشق الإنتاج، وإعداد منتج يجعل الناس يشعرون بقدر كبير من الفرح“.

وحافظ كاني على ملكية علامة ”Yeezy“ التجارية، ما سمح له لاحقًا بنقلها إلى ”أديداس“ عندما رفضت شركة ”نايك“دفع نسبته.

وتقدر مجلة ”فوربس“ ثروة كاني بحوالي 240 مليون دولار، لكنها تتوقع أن يصبح مليارديرًا قريبًا.