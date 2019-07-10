الفنانة اللبنانية نينا عبدالملك تعلن زواجها وحملها بطريقة مفاجئة (فيديو)

أعلنت الفنانة اللّبنانيّة، نينا عبدالملك، نجمة ستار أكاديمي بموسمه الثامن، عن خبر زواجها من المذيع السّوريّ، حسان الشيخ، بطريقة مفاجئة لجمهورها.

ونشرت النجمة اللبنانية مقطع فيديو برفقة زوجها تحدّثا فيه عن علاقتهما، وأوضحت ”عبدالملك“، أن حسان الشيخ أخبرها بحبّه لها، طالبًا الزواج منها في يوم ميلادها، مؤكدًة أنهما تزوّجا بعد 4 أشهر فقط، من إعلان حبّهما.

وتلقّت نجمة ستار أكاديمي، التي أعلنت أنها تزوجت منذ 10 أشهر وتحديدًا يوم 25 أيلول/ سبتمبر 2018، العديد من التهاني والمباركات من جمهورها، وطالبها البعض بنشر صور من حفل زّفافها.

أخيراً رح نعترف ???? – بودكاست حسانينا ٠٠١ https://t.co/2zd9w4yBXJ via @YouTube — نينا عبد المَلَك (@ninaabdelmalak) July 9, 2019

وأوضحت نينا، في مقطع الفيديو أن الجميع عليه أن يعرف أنها تزوجت حسان الشيخ، وأنها حامل، وتنتظر مولودها الأول، فقالت: ”بكرة يصير عنا بيبي كيف أخبي بطني“، فداعبها زوجها قائلًا: ”اتصوري من فوق“.

وكشفت نينا عبدالملك، عبر تغريدة لها في ”تويتر“، عن عدم إقامتها حفل زفاف، فقالت: ”شكرًا من القلب لكل حدا باركلنا كلماتكن بسطتنا كتير، تاني شي يلي طالبوا بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم، ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي، اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان وبالإمارات، بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض إذا حابين“.

شكراً من القلب لكل حدا باركلنا كلماتكن بسطتنا كتير❤️ تاني شي يلي طالبو بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي، اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان و بالإمارات. بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض اذا حابين???? pic.twitter.com/Z5wVoO5hlY — نينا عبد المَلَك (@ninaabdelmalak) July 10, 2019

وكانت آخر أعمال النجمة اللبنانیة، نینا عبد الملك، أغنية ”بكرة أحلى“، التي استطاعت أن تصنع بها الفارق، إذ حملت في طيّاتها رسالة إيجابية، تشير فيها إلى أنّ القادم أفضل، رغم ما نمرّ به كبشر.

والأغنية كتبت كلماتھا ولحنتھا، نينا عبدالملك، وأظهرتْ فيها عفويتها، إذ تؤديها بمرونة وسلاسة، صعودًا وهبوطًا بالسّلم الموسیقيّ.

وتقول كلمات أغنية ”بكرا أحلى“: ”كلنا منضل نقولا، منفيق ومنلاقي اليوم متل مبارح، أفكارنا محلها، واقفة وما عم تتغيَّر، أهدافنا بسجن خيال بيضلّو سارح“.