طلاق المطربة السورية وعد البحري من المنتج المصري أحمد البنا

خرج المنتج المصري أحمد البنا عن صمته لأول مرة ليعلن نبأ انفصاله رسميًا عن المطربة السورية وعد البحري، بعد زواج دام سنوات أسفر عن طفلهما الوحيد عيسى.

وأوضح البنا في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن الطلاق حدث في شهر ديسمبر 2018 وذلك في أجواء هادئة وبمنتهى التفاهم والتراضي بينه وبين وعد.

وعن سبب تكتمه وعدم الإعلان عن ذلك مسبقًا، أكد البنا أنه فضّل التكتم على خبر الطلاق مراعاة لخصوصية الحياة الشخصية له ولطليقته وعد البحري، التي طالما لم يفضلا أبدًا طوال السنوات الماضية أن تتدخل فيها الصحافة.

وأشار إلى أنه اضطر في النهاية لكشف خبر الطلاق الآن بعد تداول الأخبار المثيرة حول ذلك الموضوع، خاصة بعدما لاحظ الجميع وكذلك الأوساط الصحفية ظهورهما كلًا على حدة في المحافل الفنية، لذلك قرر تأكيد خبر الطلاق فعليًا أمام الجميع، بحسب قوله.

يذكر أن المنتج أحمد البنا أنتج لوعد البحري العديد من الألبومات الغنائية على مدار سنوات زواجهما.

وعلى صعيد آخر، أوضح البنا أنه بصدد تأسيس شركة غنائية جديدة في الفترة القادمة؛ بهدف تبني المواهب الغنائية الشابة من الجنسين.