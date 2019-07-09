خالد أبو النجا يثير الجدل مجددًا: المثلية طبيعة إنسانية وليست حرامًا (صور)

جدد الفنان المصري خالد أبو النجا، الجدل المثار بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأييده للمثلية الجنسية، وذلك بعد نشره تأييدًا واضحًا لها ودفاعه عن أصحابها.

وكتب أبو النجا عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“: ”التغيير لقبول الآخر المختلف عنك يحتاج للصدق، ربيع عالمي يبدأ بهؤلاء الشباب الذين قرروا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم“.

وأضاف: ”الحقيقة هي أن للحب أطيافًا كالنور، والخوف من تلك الطبيعة جهل عظيم، المثلية طبيعة إنسانية وليست اختيارًا ولا مرضًا ولا انحرافًا ولا حرامًا، الحب هو الحب، كفاية عك“.

التغيير لقبول الآخر المختلف عنك

يحتاج للصدق

ربيع عالمي يبدأ بهؤلاء الشباب الذين قرروا ان يكونوا صادقين مع أنفسهم

الحقيقة هي ان للحب أطياف كالنور

و الخوف من تلك الطبيعة جهل عظيم. المثلية طبيعة إنسانية وليست اختيار ولا مرض ولا انحراف ولا حرام

الحب هو الحب#كفاية_عك https://t.co/bkQqNjDU5L — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) July 8, 2019

وكان العام 2015، بداية دعم ”أبو النجا“، للمثليين، بعد تأييده قانون زواج المثليين الذي أقرّ في الولايات المتحدة، من خلال نشر شعار ”قوس قزح“.

ثم عاد الفنان المصري لإثارة الجدل حوله، في أغسطس 2018، عندما ظهر مع تامر هجرس، على سرير واحد، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على ”انستغرام“، ليثير اندهاش الجميع.

يذكر أن خالد أبو النجا موقوف حاليًا من قبل نقابة المهن التمثيلية المصرية، على خلفية مشاركته في إحدى الجلسات بالكونغرس الأمريكي، المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.