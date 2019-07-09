النجم التركي مراد يلدريم يقتحم السينما المصرية من بوابة ”ماكو“

انضم النجم التركي مراد يلدريم، لأبطال فيلم ”ماكو“، إذ يشارك للمرة الأولى في السينما المصرية، وسط مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم ”ماكو“، على ”فيسبوك“ البوستر الذي ظهر فيه النجم التركي مثل بقية الأبطال المشاركين.

وتأتي مشاركة مراد يلدريم الأولى من خلال تجسيده شخصية ”مراد“، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى، سوى إرفاق تعليق بالبوستر جاء فيه: ”تحت المياه مفيش مجال للهزار، الغطس في المكان دا بالذات صعب، الكل عينه معايا ويتبع تعليماتي، لأول مرة بالسينما المصرية، النجم التركي مراد يلدريم في دور مُراد“.

تحت المياه مفيش مجال للهزار ..الغطس في المكان دا بالذات صعبه .. الكل عينه معايا و يتبع تعليماتي "لأول مره بالسينما… تم النشر بواسطة ‏Mako Movie – فيلم ماكو‏ في الاثنين، ٨ يوليو ٢٠١٩

وكانت الصفحة الخاصة بالفيلم عبر موقع ”إنستغرام“، كشفت عن مجموعة من أبطال العمل وهم: الفنان السوري قصي خولي، والفنانون المصريون ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

”ماكو“، هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وقصته مستوحاة من الواقع، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، وتتحدث عن 8 أفراد في رحلة بأعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مليء بالذكريات، ومن المقرر طرح الفيلم في 2019.

يُذكر أن النجم التركي مراد يلدريم، سبق أن شارك في الدراما المصرية من خلال مسلسل ”قصة حب“.