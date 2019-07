روان بن حسين ترد على اتهامها بشراء شهادتها الجامعية من لندن..فماذا قالت؟ 

View this post on Instagram

4 years ago, I decided to move from Los Angeles to London because I wanted a career in law. I joined King’s College London for my foundation year before I start my LLB program at Westminster University. The past 3 years were definitely not the best years of my life yet, they were the most challenging and definitely have taught me so much! I’m truly thankful to have spent this time in one of the world’s best cities. I’m blessed to have met great friends who have had my back all the way. Thank you London, I will miss you❤️ قبل اربع سنوات، قررت اني انتقل من لوس انجلوس إلى لندن لألتحق بكلية القانون. درست سنة تحضيرية في جامعة كنقز كولج لندن قبل ما ابتدي دراسة بكالريوس القانون في جامعة ويستمنستر، الثلاث سنوات اللي فاتوا ماكانو الأفضل ولا الأسهل، واجهت فيهم تحديات بس اكيد علّموني الكثير، ممتنة اني قضيت هالوقت في وحده من أفضل مدن العالم، ممتنة لصداقات كوّنتها على مدار السنين، شكراً لندن، رح اشتاقلك❤️