شاهد.. لحظة سقوط المغني البريطاني ”مات غوس“ من على خشبة المسرح

تعرض المغني البريطاني، مات غوس، لموقف محرج خلال أدائه أغنية استعراضية، حيث سقط من على خشبة المسرح في أكاديمية O2 في بريكستون.

وسقط المغني الأسطوري، البالغ من العمر 50 عامًا، من على خشبة المسرح أثناء أداء أغنية When Will I Be Famous في أكاديمية O2 .

ورغم أن أحد المعجبين قام بتصوير السقوط، إلا أن ”مات“ حاول التغلب على الموقف المحرج، فيما أشاد عدد من المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعرض المثير.

وفي المقطع، يمكن رؤية مات وهو يتحرك في اتجاه الجزء الخلفي من المسرح، وعندما صرخت الجماهير، اتجه المغني نحو يسار المسرح، قبل أن يسقط من على الحافة.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الصيحات بين الجمهور، سرعان ما عاد ”مات“ إلى المسرح وأنهى الحفل بسهولة.

وتوجه العديد من المعجبين إلى موقع ”تويتر“ عقب الحفل الموسيقي لتهنئة ”مات“ والاطمئنان عليه، في حين أشاد آخرون بالموسيقي لقيامه بالأداء رغم الإصابة.

وكتب أحد الأشخاص أن ”mattgoss“ قدم عرضًا رائعًا الليلة، وآمل ألا تكون مؤلمة للغاية بعد تعثرك“.

كما كتب ”مات“ على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: ”لا أقول هذا باستخفاف، لكن يا له من عرض أسطوري، لدينا أفضل المعجبين في العالم أنا أحبكم كثيرًا“.