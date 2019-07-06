الفنانة أمينة تنفي لـ“إرم نيوز“ ما تردد عن فشل حفلها في السعودية

نفت الفنانة المصرية ”أمينة“ ما تردد عن فشل حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، والذي أقيم بمدينة الطائف، مؤكدة أنها أحيت ليلة رائعة بحضور الجمهور السعودي والجاليات العربية.

وقالت أمينة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: إن ”الحفل رفع شعار كامل العدد، وإنها لمست مدى سعادة الجمهور واستمتاعه بأغانيها“، لافتة إلى أنها ”لا تعلم سر ترديد تلك الأقاويل التي روجت لفشل الحفل“.

وتابعت: ”لا أعلم من قال هذا الكلام، الحمدلله سعيدة بحفلي الأول في السعودية، وشكرت الله على نجاحي أثناء أدائي العمرة عقب انتهائي من الحفل“.

واختتمت المطربة الشعبية قائلة: ”سأحيي أيضًا مساء اليوم حفلًا غنائيًا كبيرًا في المسرح الروماني بجدة، وأتوقع أن يشهد حضور عدد كبير من جمهوري من الجاليات العربية هناك“.

يذكر أن عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو من حفل أمينة في السعودية، يوضح قلة تفاعل الجمهور وحضورًا باهتًا من جانبهم، وأشاروا إلى أن حفلها الغنائي بالطائف لم يحقق أي نجاح يذكر.